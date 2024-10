Sciopero treni, a Firenze tante cancellazioni. Lunghe attese e code di turisti: “Che cosa dobbiamo fare?”

Firenze, 13 ottobre 2024 – Tanti treni cancellati e disagi per i viaggiatori alla stazione Santa Maria Novella di Firenze per lo sciopero nazionale del personale delle ferrovie proclamato da alcune sigle autonome. Lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri sera, sabato 12 ottobre, e termina alle 21 di oggi, domenica 13.

Sono tanti i viaggiatori in attesa di sapere cosa devono fare e quando potranno salire sul loro treno. Tanti i turisti che affollano la stazione Santa Maria Novella di Firenze e che sono in attesa alle biglietterie o agli sportelli dedicati per chiedere informazioni.

Le cancellazioni riguardano sia i treni locali e regionali sia l’Alta Velocità. Sul sito di Trenitalia si legge che “I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali”.

Tanti treni cancellati per lo sciopero nazionale alla stazione Santa Maria Novella di Firenze

Per chiedere informazioni è attivo un call center gratuito. Questo il numero da digitare: 800 89 20 21.

Questi invece i treni della Lunga Permanenza garantiti in caso di sciopero. Clicca qui per vedere l’elenco