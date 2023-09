Sciopero aerei, le ripercussioni in Toscana: a Firenze cancellato il 50% dei voli. A Pisa il 25%

Firenze, 8 settembre 2023 – Lo sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-indotto che coinvolge tutto il personale di terra, proclamato dai sindacati di base Cub e Usb, ha avuto sensibili ripercussioni sul traffico aeroportuale da e per gli scali toscani di Firenze e Pisa: fino a metà pomeriggio nel capoluogo toscano sono stati cancellati circa 40 voli tra arrivi e partenze, il 50% del totale, con la previsione di 45 cancellazioni da qui a fine giornata. All'aeroporto di Pisa, invece, sempre a metà pomeriggio risultavano cancellati circa 20 voli, una quota intorno al 25% del totale dei movimenti. Toscana Aeroporti fa sapere che le cancellazioni dei voli erano state comunicate preventivamente ai passeggeri dalle compagnie aeree, limitando i disagi per l'utenza.