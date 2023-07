Sciopero aerei, l’Usb conferma: “Stop il 15 luglio agli aeroporti di Pisa e Firenze”

Firenze, 14 luglio 2023 - "Usb non aderisce all'invito a desistere" dalla protesta fatto "da parte del ministro Salvini" e dunque "il giorno 15 luglio 2023 Usb nazionale dichiara ancora uno sciopero di 8 ore", che riguarderà anche gli aeroporti di Pisa e Firenze. Lo conferma in una nota il sindacato, sottolineando che nella stessa giornata, nei due scali gestiti da Toscana Aeroporti, Usb annuncia il terzo sciopero locale contro la società Ta Handling. Lo sciopero locale, spiega Usb, viene indetto, "per il ritiro dell'accordo di pooling di mezzi e personale fra le due società di handling Tah e Consulta che, pur essendo concorrenti sul mercato, per mezzo di questo accordo, avallato da Enac, operano con mezzi e personale 'in comune' azzerando così gli investimenti su entrambi. Questo è un cartello al ribasso che i lavoratori stanno pagando in termini di salute e sicurezza, di carichi di lavoro, di mancata formazione e di livelli occupazionali".