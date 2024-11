Toscana e Umbria, sciopero 8 novembre: la situazione. Orari e corse garantite

10:24

Firenze, la situazione

Nel capoluogo toscano traffico regolare e disagi ridotti al minimo alle fermate. Quasi tutti i viaggiatori erano informati delle possibili corse a singhiozzo del bus e della tramvia. Per questo non ci sono stati assalti ai pochi mezzi disponibili. In molti si sono attrezzati in maniera diversa, o con l'auto o con la bicicletta. Il traffico veicolare di prima mattina era quello di un normale venerdì: congestionato in alcuni punti critici, come ogni giorno, ma senza alcun collasso della circolazione.