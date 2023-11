Sciopero 17 novembre, folla per il corteo a Firenze. Trasporti fermi fino alle 13

Firenze, 17 novembre 2023 – E’ il giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil per protestare contro la legge di Bilancio varata dal Governo. Oggi, 17 novembre, dalle 9 alle 13 si ferma il trasporto ferroviario, passeggeri e merci; il trasporto pubblico locale e il trasporto marittimo. A Firenze stop alla tramvia per 4 ore. Incrocia le braccia anche il personale di Autolinee Toscane.

In sciopero dalle 9 alle 13 anche i Vigili del Fuoco. Il personale di strade e autostrade invece si ferma le ultime 4 ore per ogni turno di lavoro ricompreso tra le 00.01 e le 00.00 di venerdì 17 novembre. Incrociano invece le braccia per 8 ore i lavoratori della scuola, di ogni ordine e grado, e quelli del pubblico impiego così come i taxi che si asterranno dal lavoro in maniera totale o parziale dalle 00.01 alle 24. Stop di 8 ore anche per i lavoratori dell'igiene ambientale e per gli addetti di Poste Italiane. Per i trasporti comunque non sarà uno sciopero uniforme. In molte città italiane infatti lo sciopero si conclude 1 ora o mezz'ora prima.

Questo perché, spiegano fonti sindacali, l'ordinanza ha optato per un taglio lineare , 9-13, senza tenere conto degli orari locali di attivazione delle fasce di garanzia.

Il concentramento dei partecipanti era previsto in piazza Indipendenza con partenza del corteo alle 8.45 sul percorso via XXVII Aprile, via degli Arazzieri, piazza San Marco, via Cavour, via della Dogana, via La Pira, via Micheli, via Capponi e arrivo in piazza Santissima Annunziata. Il corteo degli studenti è partito invece alle 9.30 da piazza San Lorenzo e proseguirà su Canto dei Nelli, via del Giglio, via dei Banchi, piazza Santa Maria Novella, via dei Fossi, piazza Goldoni, lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, via Maggio, via dei Michelozzi e arrivo in piazza Santo Spirito.

Tantissime persone presenti per ribadire la contrarietà alla manovra del Governo.

Il segretario della Cgil Toscana, Rossano Rossi, ha parlato di tantissime persone che non sono riuscite a venire a Firenze dal resto della Toscana per mancanza di mezzi a disposizione. “Ancora una volta – ha detto – siamo stati in difficoltà nel trovare i pullman. Salvini ci ha fatto un regalo, perché precettando i lavoratori ci ha compattato ancora di più”. Il segretario ha parlato di almeno 30mila presenze.

Alcuni sindacalisti che dall’Isola d’Elba volevano raggiungere Firenze per la manifestazione non sono riusciti a partire a causa del maltempo e del mare mosso e quindi sono stati costretti a rimanere a casa. Lo ha fatto sapere il segretario toscano della Cgil, Rossano Rossi.