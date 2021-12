Firenze, 15 dicembre 2021 - «Insieme per la giustizia», questo lo slogan dello sciopero generale proclamato per la giornata di domani, 16 dicembre, da parte di Cgil e Uil, insoddisfatti per l'andamento delle trattative sulla riforma fiscale. Ad esclusione di pochi comparti, come la sanità e i servizi igienici, lo stop riguarderà quasi tutti i lavoratori anche in Toscana.

A partecipare saranno anche la Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari, oltre che rappresentanti dei sindacati di Polizia e Uilp, Unione Italiana Lavoratori Pensionati. I sindacati del settore dei trasporti pubblici sono stati tra i primi a aderire, e per questo si prevedono grossi disagi per gli spostamenti extraurbani e, soprattutto, urbani.

Non è garantito il corretto funzionamento di asili nido e scuole dell'infanzia, mentre i lavoratori di scuola e università non sono interessati allo sciopero, avendo già interrotto le loro attività lo scorso 10 dicembre.

Anche la sanità è esentata dallo sciopero in considerazione anche del momento delicato dal punto di vista del contagio da coronavirus.

Treni

Sono previste alcune modifiche alla circolazione dei treni di Trenitalia. Sulla base delle attuali previsioni circoleranno regolarmente le Frecce, mentre sono previste modifiche al programma di circolazione di Intercity e Regionali. Lo rende noto il gruppo Fs in un comunicato. Saranno tuttavia garantite tutte le corse elencate nelle apposite tabelle dei treni previsti in caso di sciopero, pubblicate su trenitalia.com. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, e ulteriori servizi che Trenitalia si impegna ad assicurare in base all'andamento dello sciopero.

Il 6,7% delle linee di autobus in Toscana avranno fasce di garanzia con orari diversi rispetto a quelli già annunciati per le province toscane. È lo scenario che si annuncia per lo sciopero generale.

Le fasce di garanzia dei bus in Toscana

È quanto sottolineato da Autolinee Toscane in una nota. Giovedì, giorno della protesta sindacale, il quadro delle fasce di garanzie in Toscana sarà quindi più articolato rispetto a quanto indicato per ciascuna provincia. Questo è dovuto al fatto che Autolinee Toscane, prosegue la nota, subentrata nella gestione unica del trasporto pubblico locale lo scorso 1 novembre, ha ereditato dai precedenti 22 gestori, assieme a mezzi e personale, anche accordi e consuetudini sindacali diversi da azienda a azienda, tutt'ora vigenti.