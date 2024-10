Telefonate pubblicitarie, nuove regole per difendersi. Limiti e multe agli operatori. Federconsumatori Toscana alla finestra

Firenze, 7 ottobre 2024 - Contro le telefonate commerciali moleste è entrato in vigore il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. Varato dal garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con call center, teleseller, associazioni dei committenti e dei consumatori, il codice introduce pesanti sanzioni o la mancata corresponsione della provvigione per chi fa un contratto senza un contatto legittimo o privo di consenso dell’utente. Il codice riduce l’orario in cui le società di telemarketing e teleselling potranno fare le chiamate: dalle 9 alle 20 dei giorni feriali, dalle 10 alle 19 il sabato o i giorni prefestivi, mai di domenica o nei festivi.

Inoltre, le telefonate arriveranno solo da numeri identificabili o richiamabili. Nel corso della chiamata, le società di telemarketing dovranno fornire le informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti delle persone contattate, ovvero opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati. Il Codice sarà rispettato solo dalle società aderenti. Funzionerà davvero?