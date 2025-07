Arezzo, 18 luglio 2025 – Fondazione Arezzo Comunità: 40mila euro le risorse intercettate per i progetti dei soci. Sono 8 le progettualità che da gennaio a giugno 2025 hanno ottenuto finanziamenti

Tanti: "l'idea che ci guida è quella "dare servizi a chi dà servizi". Il risultato che presentiamo ci incoraggiamo a proseguire in questa direzione"

Sono 40.000 euro le risorse che dal gennaio a giugno 2025 la Fondazione Arezzo Comunità ha intercettato e messo a disposizione di progettazioni effettuate con i propri soci.

Il personale della Fondazione ha infatti affiancato e supportato i propri soci nello sviluppo e nella presentazione di domande di partecipazione a bandi specifici, utili a ottenere finanziamenti o dare vita a progetti che coinvolgono più di una realtà.

Ben 8 le progettualità che – ad oggi – sono state oggetto di finanziamenti. Tra questi AIMA e CSI Arezzo che hanno ottenuto risorse per attività legate alla disabilità, l'associazione PB73 che è stata supportata per la realizzazione di un seminario su “La Malattia Renale Cronica”, CSI Arezzo e CIF che hanno ottenuto sostegno per la realizzazione di progetti a contrasto della violenza di genere e la diffusione di una cultura di genere, TMA che ha ottenuto risorse per un legato progetto a sport e inclusione.

Intanto proseguono i due progetti "STIL - Lavoro&Disabilità" con capofila Fondazione Arezzo Comunità e "Mai + Soli" con capofila Croce Rossa Arezzo che prevedono un lavoro triennale e che sono stati finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio Firenze.