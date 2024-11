Svolta meteo, dopo il freddo arriva la neve. L'Estate di San Martino porta il gelo in Toscana

Firenze, 11 novembre 2024 - L'Estate di San Martino è quel periodo che ogni anno torna puntuale l'11 novembre e che secondo la leggenda riesce a regalare temperature un po' più miti dopo l'arrivo dei primi freddi stagionali. Stavolta però la svolta meteo c'è stata in senso opposto: anche in Toscana, stamani, la colonnina di mercurio ha fatto registrare valori estremamente bassi, tra i 3 e 5 gradi. L'arrivo del freddo, previsto nei giorni scorsi, è causato da una discesa di aria fredda proveniente dal Nord Europa che ha coinvolto gran parte dell'Italia e che, di conseguenza, non ha risparmiato nemmeno il Granducato. Se fino a ieri si parlava quindi di caldo anomalo, ora è venuto il momento di attrezzarsi e mettere mano ai capi pesanti, perché nelle prossime ore serviranno eccome.