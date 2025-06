Arezzo, 23 giugno 2025 – “Manutenzione delle case popolari? I residenti ancora tra infiltrazioni, muffa e umidità”. La nota del consigliere comunale Michele Menchetti

“Mirabolanti investimenti da parte del Comune di Arezzo sulle case popolari. Così è capitato di leggere recentemente da parte di esponenti dell’amministrazione comunale e del presidente di Arezzo casa. Il coraggio non manca o forse sarebbe più corretto parlare d’impudenza. L’assessore Monica Manneschi cita altri 600.000 euro d’investimenti del Comune di Arezzo per l’edilizia residenziale pubblica che si aggiungerebbero ai 4 milioni stanziati dal 2020. Peccato che solo il 6 maggio scorso si è registrato l’ennesimo grave allagamento di una casa popolare in via Concino Concini con intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un’anziana signora a seguito dell’esposto pubblicato sui social dal figlio esasperato. Stessa situazione di mancanza di manutenzione si registra nelle case popolari di via Funghini, via Benvenuti, via XXV Aprile, piazza Andromeda, Tortaia. Ambienti pieni di muffa a causa delle continue infiltrazioni di acqua provenienti dai lastrici di questi condomini, impianti precari, facciate deteriorate, infissi colabrodo. Se tornassero da Marte, dove sembrano vivere, Manneschi e Roggi potrebbero fare un sopralluogo tra gli immobili in questione e vedere se gli investimenti di cui parlano si sono tradotti in azioni concrete. Intanto l’opportunità del Superbonus 110 è fallita perché Comune di Arezzo e Arezzo casa hanno pubblicato il bando con colpevole ritardo con la conseguenza che nessuno ha potuto fruire di un’opportunità economica importante che avrebbe rinnovato l’intero patrimonio abitativo. Insomma, tanto rumore per nulla, mentre gli aretini delle case popolari devono sperare nel tempo meteorologico, che non piova troppo, che non ci sia vento, che non faccia eccessivamente caldo o eccessivamente freddo, e nel tempo propriamente detto, quello che condurrà, speriamo più in fretta possibile, alla primavera del 2026, quando anche la suddetta accoppiata verrà congedata”.