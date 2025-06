Stage aziendali orientativi con 17 studenti in 5 aziende: un progetto di Isis Galilei e Prospettiva Casentino

Arezzo, 23 giugno 2025 – Stage aziendali orientativi con 17 studenti in 5 aziende: un progetto di isis g. Galilei e Prospettiva Casentino

I progetti di Prospettiva continuano anche alle porte dell’estate grazie a un progetto innovativo progettato in collaborazione con Isis Galilei di Poppi.

Si tratta di uno stage in azienda attivato attraverso una modalità innovativa che mette al centro gli interessi e le passioni dei singoli studenti e studentesse coinvolte.

In sostanza al di là della legge, quello che intendono fare scuola e imprenditori, è trarre il meglio da un’esperienza aziendale di orientamento e di formazione umana.

Nicola Budroni, docente dell’Isis Galilei di Poppi e responsabile dei progetti di alternanza scuola-lavoro per il liceo scientifico, spiega così il percorso da lui promosso e concertato con l’Associazione: “L’idea è stata quella di affiancare alla partecipazione nelle manifestazioni e attività culturali di vallata, (caratteristiche degli indirizzi liceali), la realizzazione di percorsi di stage in importanti aziende del territorio casentinese, cercando di assecondare gli interessi e le attitudini espresse dagli studenti; siamo partiti proprio dalle aziende facenti parte dell’associazione Prospettiva Casentino, che è stata un collegamento fondamentale tra l’Istituto e le realtà imprenditoriali. Ad ognuno dei ragazzi e ragazze delle classi quarte scientifico è stata chiesta una manifestazione di interesse verso un potenziale ambito nel quale svolgere il proprio stage (ingegneristico, chimico, geologico, informatico, commerciale, ecc.); sulla base delle disponibilità espresse dalle aziende, che si sono dimostrate tutte molto aperte ed accoglienti, abbiamo realizzato gli abbinamenti. La collaborazione con il personale delle imprese, che ringrazio, è stata continua e fattiva, soprattutto per individuare le caratteristiche didattiche di ogni percorso. Sono convinto che queste esperienze costituiranno un’importante occasione di orientamento, in riferimento alla scelta del percorso universitario od all’inserimento nel mondo del lavoro, ed accresceranno nei nostri studenti la consapevolezza delle opportunità offerte e delle professionalità richieste dal nostro territorio. Ogni anno cercheremo di implementare il network di aziende con nuove realtà”.

Le aziende che hanno aderito per questo primo percorso sono Baraclit, Freschi&Vangelisti Miniconf, Colacem e Tuttosicurezza che ospiteranno piccoli gruppi di studenti che hanno scelto le suddette aziende a seconda del progetto proposto: dalla chimica, all’economia, all’informatica, al disegno tecnico, all’ingegneria.

Nell’azienda Freschi&Vangelisti stanno facendo le due settimane di stage le studentesse Xyao Giusti e Sara Brazzetti che sono lì per il loro amore per la chimica. Sono inserite infatti nel settore galvanica con la tutor Chiara Batistoni, ex studentessa del Galilei laureata con lode in chimica all’Università di Firenze e oggi collaboratrice di Freschi&Vangelisti.

Le lezioni teoriche sulla galvanica, hanno puntato a un percorso che collega quello ciò che le due studentesse hanno studiato a scuola e poi lo hanno collegato al mondo del lavoro. E’ stato affrontato il tema dei test sul prodotto e sul processo.

Le due studentesse hanno commentato: “Un progetto bellissimo, attraverso il quale stiamo imparando a collaborare con altre persone, ad apprendere i percorsi aziendali e ad apprezzare ciò che si fa nelle aziende del territorio che conosciamo poco o pochissimo. Un progetto molto efficace come momento di orientamento per la scelta della formazione universitaria”.

Il settore galvanica, una volta concluso lo stage, lascerà alle due studentesse un piccolo manuale sulle cose che sono state fatte nelle due settimane di lavoro e studio.

Questa mattina è iniziato la stage in Baraclit per 6 studenti che seguiranno un percorso incentrato sull’ingegneria e la sostenibilità, andando anche a visitare un cantiere dell’azienda.

“Un progetto molto apprezzato anche dalle aziende e dagli imprenditori perché ci consente di farci conoscere dai giovani della vallata e di pianificare con loro anche un possibile futuro – commenta il Presidente di Prospettiva Casentino Giovanni Basagni che continua: “Prospettiva sta investendo sulle scuole del territorio anche per rendere consapevoli i giovani delle opportunità che esistono all’intero della vallata. Vivere dall’interno alcuni settori aziendali, scelti dagli stessi studenti, significa investire su un progetto personalizzato vissuto con entusiasmo e con profitto da ognuno di loro. Ringrazio a nome di tutti gli imprenditori le scuole che collaborano proficuamente con noi ormai da tredici anni, riuscendo a fare una rete che propone percorsi di valore a favore delle giovani generazioni”.