Madre e figlia denunciate per ricettazione: recuperato uno scooter rubato a Quercianella

Livorno, 23 giugno 2025 – I carabinieri della stazione di Livorno Montenero hanno denunciato in stato di libertà due donne del posto, madre e figlia, entrambe già note alle forze dell’ordine, gravemente indiziate dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Quercianella, in località Romito, dove una pattuglia è intervenuta a seguito di una segnalazione da parte di alcuni passanti. Questi ultimi avevano notato uno scooter apparentemente abbandonato nei pressi della scogliera. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il mezzo in uso alle due donne, che non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili circa la provenienza del veicolo.

Un controllo incrociato ha permesso ai carabinieri di accertare che lo scooter era stato denunciato come rubato a Livorno nel mese di marzo. Alla luce di quanto emerso, le due donne sono state denunciate per ricettazione in concorso.

La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento, all’interno della sella del ciclomotore, di un martelletto frangivetro. Uno strumento la cui presenza è risultata particolarmente sospetta, anche in considerazione della zona ad alta concentrazione di veicoli in sosta. L’oggetto, potenzialmente utilizzabile per compiere effrazioni, è stato sequestrato, e nei confronti delle due indagate è scattata anche una denuncia per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Grazie al pronto intervento dei militari dell’Arma, il veicolo è stato infine recuperato e restituito al legittimo proprietario.