Le migliori Steak House della Toscana e dove trovarle. La classifica di Braciami Ancora

Firenze, 11 novembre 2024 - Quali sono le migliori Steak House della Toscana? A svelarlo è la classifica pubblicata da Braciami Ancora, il network di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower sui social, che ha stilato una lista delle migliori 50 Steak House italiane 2025. Davanti a tutti c'è un locale toscano, i Due Cippi di Saturnia, che condivide il primato con la Brasieria di Osio Sotto. Frutto di un'attenta selezione, questa classifica esalta un particolare settore dell'eccellenza gastronomica italiana, riconoscendo i locali che si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menù dedicati alla carne. Vediamo quindi dove trovare la miglior carne alla brace in Toscana.