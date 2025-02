Firenze, 17 febbraio 2025 - Non è un caso che sia chiamato il ‘killer silenzioso’. Stiamo parlando del monossido di carbonio, che questo inverno nella nostra regione ha già causato sei morti. L’ultimo, proprio ieri sera, all’interno di un camper posteggiato a pochi passi dall’ospedale di Careggi, nel capoluogo toscano. E, poi, come dimenticare la tragedia di San Felice a Ema, in cui morirono tre persone, oltre ai casi di intossicazioni gravi che si sono verificati nell'ultimo inverno.