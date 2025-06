Debutto con il successo in Coppa Italia per il Pisa Beach Soccer

Comincia con un successo la Coppa Italia Serie A Q8 del Lenergy Pisa Beach Soccer che a San Benedetto del Tronto si aggiudica gli ottavi di finale con un rotondo 6-0 sulla Vastese e si qualifica al turno successivo. La squadra di Matteo Marrucci chiude il primo periodo in vantaggio grazie al gol di Bertacca, per poi allungare nel periodo successivo con Hulk, Remedi e Barsotti. Nel terzo periodo segna anche Percia Montani, mentre Hulk chiude il conto delle reti con la doppietta personale.

Soddisfazione doppia in casa nerazzurra per il debutto del 2007 Lorenzo Arnesi, alla prima convocazione in Serie A. Bernardeschi, Mogavero e Arnesi: tre i giocatori provenienti dalla Next Gen del club, tutti in campo, a dimostrazione della bontà del lavoro operato dal settore giovanile del Lenergy Pisa. Adesso testa ai quarti di finale, in programma domani alle ore 18.3I0 contro la vincente della gara Farmaè Viareggio BS – Brancaleone. Diretta YouTube Lega Nazionale Dilettanti e radiocronaca di Punto Radio.

Di seguito il tabellino degli ottavi di finale: Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Arnesi, Fazzini, Bertacca, Simone Marinai, Hulk, Barsotti, Percia Montani, Datinha, Remedi, Casapieri, Mogavero. All.: Marrucci. Vastese BS 2014: Marcovicchio, Squadrone, Ciappa, Raspa, Martinello, Felice, Nermin, Santone, Iammarino, Di Foglio, Silvestri. All.: Muratore.