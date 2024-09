Le migliori pizzerie secondo il Gambero Rosso, ecco la guida per Toscana, Umbria e Liguria

Firenze, 25 settembre 2024 - Il Gambero Rosso pubblica la sua guida sulle migliori pizzerie d'Italia: gli ambiti "tre spicchi" e i premi speciali di quello che la guida definisce il "settore più dinamico della ristorazione italiana".

Sono 750 i locali menzionati in guida, 116 i nuovi ingressi: grande crescita, dinamismo e qualità vanno a braccetto nel settore. Sulla vetta della classifica dei Tre Spicchi, con 97 punti, Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta), seguono con 96 punti altri tre maestri della pizza made in Italy: Renato Bosco con Renato Bosco Pizzeria a San Martino Buon Albergo, Verona, , Francesco Martucci con I Masanielli a Caserta e Simone Padoan con I Tigli a San Bonifacio, Verona. Ecco la situazione in Toscana, Umbria e Liguria.