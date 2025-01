Influenza 2025, casi in crescita anche tra gli adulti. Sintomi e consigli utili per la prevenzione

Firenze, 20 gennaio 2025 - Se non siamo proprio al picco influenzale, poco ci manca. Facciamo il punto con Elisabetta Alti, medico di medicina generale e vice presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze.

Negli ultimi giorni si registra un aumento significativo dei casi di influenza, con una diffusione crescente tra i bambini e una progressiva estensione anche agli adulti. I medici stanno rilevando la la presenza del virus influenzale attraverso i tamponi nasali, che stanno evidenziando come l’influenza sia tra noi in forme diverse: in primis sta circolando il virus influenzale nella forma respiratoria (quindi tosse e raffreddore) e in quella gastrointestinale, ma non mancano anche infezioni da Covid (in misura decisamente minore rispetto all’influenza) e alcuni casi di virus respiratorio sinciziale, che ha colpito comunque pochi adulti e che quest’anno fortunatamente ha avuto un impatto molto basso sui neonati, grazie alla vaccinazione effettuata alla nascita. Inoltre, la maggior parte delle infezioni attualmente in circolazione è causata da virus para-influenzali.