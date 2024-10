Castagne, i frutti dell'autunno fra gusto e tradizione. Ma come si cucinano?

La stagione perfetta per sedersi davanti al camino, oppure accontentarsi del forno, e godersi il prelibato sapore delle castagne arrostite (o mondine, o bruciate che dir si voglia) che nei nostri territori sono protagonisti dell'autunno. Gusto diverso, ma ugualmente squisito, si otterrà immergendo le castagne con qualche foglia di alloro in acqua bollente. Oppure preparando il castagnaccio con la farina ricavata da questi preziosi frutti. Ma non mancano il pane, i necci, le lasagne... ecco alcuni manicaretti