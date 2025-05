Locazioni lampo, ecco dove le case si affittano più velocemente in Toscana

Firenze, 29 maggio 2025 – Si riduce la velocità del mercato degli affitti in Toscana. Secondo l’ultimo report di Idealista, nel primo trimestre del 2025 il fenomeno degli affitti “express” – quelli conclusi in meno di 24 ore – ha subito un netto rallentamento in molti capoluoghi della regione. In media, in Italia, solo il 13% delle locazioni avviene entro la giornata, quattro punti in meno rispetto al 2024. Nei primi quattro mesi 2025 anche a Firenze, in linea con la media nazionale, si affitta entro 24 ore solo il 13% delle case sul mercato, in deciso calo rispetto al 20% del primo quadrimestre 2024. Un dato che segnala un mercato meno competitivo rispetto al passato recente, probabilmente, spiega Idealista, per una maggiore cautela da parte degli inquilini o per un leggero riequilibrio tra domanda e offerta.