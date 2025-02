Scelte consapevoli per garantire il nostro futuro. Dalla tutela dell’acqua alla ristorazione a km zero

Nicola PeriniFIRENZEConfservizi Cispel Toscana aderisce anche quest’anno al Campionato di Giornalismo de La Nazione convinta che i giovani siano la chiave per un futuro più sostenibile e consapevole. Attraverso la scrittura e l’approfondimento giornalistico, le classi hanno l’opportunità di riflettere su temi cruciali per il nostro tempo, come la tutela delle risorse naturali e l’importanza di uno stile di vita sostenibile, e di diventare protagonisti di un cambiamento culturale di cui tutti abbiamo bisogno. Le tracce che abbiamo proposto – sull’acqua come risorsa preziosa da proteggere e sulla ristorazione a km 0 – sono state scelte per la loro rilevanza ambientale e sociale.

L’acqua, fonte di vita insostituibile, è messa sempre più a rischio da fenomeni come il cambiamento climatico, l’inquinamento e gli sprechi. Spronare i ragazzi a conoscere come funziona il servizio idrico integrato significa educarli a comprendere il valore di ciò che spesso diamo per scontato e stimolarli a prendersi cura di questa risorsa con piccoli gesti quotidiani. È fondamentale che le nuove generazioni si rendano conto che ogni goccia risparmiata e ogni scelta consapevole rappresentano un passo verso un futuro più sicuro per tutti.

Allo stesso modo, la seconda traccia sul tema della ristorazione a km 0 invita a riflettere su come ciò che scegliamo di mettere nel piatto possa avere un impatto positivo sull’ambiente e sull’economia locale. Le mense scolastiche, luoghi di educazione alimentare oltre che di nutrizione, possono diventare un esempio virtuoso di sostenibilità, dimostrando che un’alimentazione sana e rispettosa dell’ambiente è alla portata di tutti. Conoscere e scegliere prodotti locali non è solo un modo per ridurre le emissioni legate ai trasporti, ma anche per creare un legame più forte con il territorio e le sue tradizioni. Con questa iniziativa, intendiamo sottolineare l’importanza di formare cittadini consapevoli, capaci di raccontare e diffondere valori fondamentali come la tutela dell’ambiente, la solidarietà e il rispetto per le risorse del pianeta. Il Campionato di Giornalismo offre ai ragazzi un’occasione unica per esprimersi, informarsi e proporre soluzioni, contribuendo a creare una società più giusta e sostenibile.

*Presidente di ConfserviziCispel Toscana