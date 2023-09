Scarafia torna in tv, su Rai 1 riparte “Il paradiso delle signore”

Arezzo, 9 settembre 2023 – Da lunedì 11 settembre torna su Rai 1 la nuova stagione de «Il Paradiso delle Signore». E torna in tv l’attore aretino Filippo Scarafia nei panni del pubblicitario Roberto Landi. Dopo il finale di stagione del maggio scorso, riprende in versione daytime la serie che ogni giorno entra nelle case degli italiani e tiene incollati al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Come sempre vedremo le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Dopo due stagioni in prima serata è approdato l’anno scorso nella versione giornaliera in daytime la serie tv di Rai 1. A far parte

del cast dalla prima ora l’attore aretino Filippo Scarafia.

Filippo Scarafia che novità ci aspettano in questa stagione?

«Rispetto agli anni passati la vera differenza è che hanno aperto un nuovo grande magazzino davanti al Paradiso delle signore, che ci fa una concorrenza spietata. In questo caso il magazzino è stato aperto da Umberto Guarnieri personaggio interpretato da Roberto Farnesi e Tancredi di Sant’Erasmo di cui veste i panni Flavio Parenti»

Si fa dura la vita lavorativa del pubblicitario Roberto Landi,

interpretato da Filippo Scarafia?

«Questi personaggi già c’erano ma quest’anno aprendo questo

nuovo grande magazzino ci faranno una guerra spietata a

suon di collezioni e vetrine».

Cosa accadrà a Landi?

«La vita sentimentale di Vittorio Conti sarà di nuovo complicata

e Roberto Landi il suo grande amico, cercherà di nuovo andare sempre in suo soccorso».

E poi?

«Per quanto riguarda il mio personaggio diciamo che ci sarà una nuova amicizia che cercherà di coltivare e portare avanti, anche perchè questa persona ha un talento particolare. Poi ci saranno nuovi protagonisti e

nuovi personaggi in questa stagione».

L’appuntamento con «Il Paradiso delle Signore» in formato soap sarà dall’11 settembre ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 16,05 alle 16,55. Tra le conferme Filippo Scarafia appunto nei panni appunto di Roberto Landi, un personaggio presente già dal serale e che in

questa serie troverà sempre più spazio.