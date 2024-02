Arezzo, 5 febbraio 2024 – Sarà nuovamente Nedo Baglioni a guidare fotografi e videomakers di Confartigianato. Ad affiancarlo nel ruolo di vice presidente ci sarà Riccardo Mendicino.

“E' una grande soddisfazione, ma anche una immensa responsabilità”, commenta il presidente Nedo Baglioni. “La riconferma per me rappresenta da una parte un attestato di stima per il lavoro fatto, dall'altra un carico importante per soddisfare le aspettative future”, aggiunge Baglioni.

“Fotografi e videomaker stanno vivendo una rivoluzione che porterà cambiamenti profondi, non sempre positivi, ma anche nuove idee, nuove responsabilità e nuove sfide. La nostra professione cambia ancora una volta e noi dobbiamo cambiare con lei, accogliendo l’evoluzione e la responsabilità che ne deriva di un utilizzo etico e consapevole delle nuove tecnologie”, spiega Baglioni.

“Il nostro è un territorio ricco di grandi esperienze e di un tessuto imprenditoriale dinamico e in continua evoluzione, questo uno dei pilastri su cui basare la “rinascita” di questo settore che vive uno dei periodi più intensi degli ultimi 30 anni. I nostri servizi sono centrali per la promozione e lo sviluppo delle aziende e l’evoluzione del tessuto emozionale delle persone (la fotografia oggi come non mai prima d’ora, assorbe il compito di essere testimonianza “reale” di momenti e di emozioni). Pensare di affrontare questi momenti con la forza di un gruppo come questo ci permette di ponderare al meglio le sfaccettature di cui è costituita questa nuova era e ci permette di fornire opportunità al passo con i tempi”.

L'organigramma di Confartigianato Fotografi e Videomakers sarà composto anche dai consiglieri: Alice Tanganelli, Andrea Viti, Marco Sallese, Niccolò Simoncini, Eleonora Pasquini ed Erica Andreini.

“Sono davvero orgoglioso di rappresentare ancora la squadra di Confartigianato che, in questi anni, ha lavorato tantissimo con progetti concreti, volti al coinvolgimento degli imprenditori della formazione personale e ha saputo costruire rapporti di lavoro e di amicizia, sia nel mondo lavorativo che in rapporto con il mondo della scuola. La volontà e costituire ancora di più un confronto rispettoso che ci permetta sviluppare iniziative in grado di soddisfare le esigenze della base associativa rappresentata e di noi stessi”, conclude Baglioni.