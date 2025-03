Arezzo, 4 marzo 2025 – Sansepolcro: presentato il Consiglio Comunale dei Giovani

Partecipazione e coinvolgimento per la presentazione ufficiale del Consiglio Comunale dei Giovani di Sansepolcro, svoltasi sabato 1° marzo nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi. L’evento, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, ha visto la presenza del sindaco Fabrizio Innocenti, dell’assessore alle Politiche Giovanili Valeria Noferi, del Portavoce del Presidente della Regione Toscana Bernard Dika e del Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani Tommaso Polcri.

Oltre agli amministratori locali e ai consiglieri comunali, hanno partecipato alcuni cittadini e il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, testimoniando l’importanza dell’iniziativa per la comunità. Durante l’incontro, i giovani consiglieri hanno affrontato numerosi temi di grande attualità, tra cui la pace, lo sport, i diritti umani, le pari opportunità, l’ecologia e la cultura spaziando da progetti territoriali ad altri di più ampie prospettive. Questo l’elenco dei giovani componenti: Tommaso Polcri, presidente, Carolina Ghignoni, Siro Tiziano Montini, Anna Lazzerotti, Emanuela Picchi, Chantal Pasolini, Daniele Neri, Matteo Meocci, Luca Mercati, Margherita Tizzi, Alessia Zanchi e Giacomo Carbonaro.

Un momento significativo è stato il collegamento con i rappresentanti della città gemellata di Neuchâtel, dove il Consiglio Comunale dei Giovani è attivo già da diversi anni. Questo scambio di esperienze ha arricchito il dibattito e confermato l’importanza di creare reti di collaborazione tra giovani amministratori a livello internazionale.

L’iniziativa rappresenta un importante strumento di partecipazione e confronto, volto a dare voce alle nuove generazioni e a stimolare un dialogo costruttivo per il futuro di Sansepolcro. L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno nel sostenere il lavoro di questo nuovo organo rappresentativo, con l’obiettivo di tradurre le idee e le proposte dei giovani in azioni concrete per il territorio.