Sansepolcro, ordine del Giorno in materia di sicurezza

Arezzo, 16 gennaio 2024 – Un Ordine del Giorno in materia di sicurezza presentato dalle forze di maggioranza consiliare, già protocollato e che sarà inserito nei lavori del prossimo consiglio comunale. E’ quello redatto da Borgo al Centro, Cittadini per Sansepolcro, Forza Italia, Lega, Moderati e Riformisti all’indomani degli avvenimenti dello scorso fine settimana a Sansepolcro. Che era stato preannunciato già nella giornata di ieri e che è indirizzato al Prefetto di Arezzo. Questo il testo dell’atto: “Alla luce dei recenti gravi fatti avvenuti nella notte fra sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 che hanno ferito Sansepolcro e colpito profondamente l’intera comunità; considerato che ormai da tempo si pone il problema di prevenire atti vandalici e episodi di violenza che danneggiano l’immagine del centro storico e dell’intera città; in continuità con il forte impegno profuso dall’Amministrazione Comunale sul fronte della sicurezza, con provvedimenti che comportano anche lo stanziamento di rilevanti risorse finanziarie; al fine di rafforzare la collaborazione già in atto con le Autorità Competenti; il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a chiedere con forza al Prefetto di Arezzo Dott.ssa Maddalena De Luca, un potenziamento immediato della presenza di tutori dell’ordine, in particolare nelle ore notturne, specialmente nel fine settimana e in coincidenza di eventi di richiamo, quanto più massiccia è la presenza di pubblico, visitatori e avventori. Chiedendo a Sua Eccellenza il Prefetto, Dott.ssa Maddalena De Luca, di presenziare ad un incontro presso la sede comunale di Palazzo delle Laudi con le istituzioni e la cittadinanza, prendendo coscienza dello stato d’animo della comunità, per quanto sopra riportato, e rassicurando con risposte tempestive e soluzioni efficaci”.