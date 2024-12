Sansepolcro, la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”

Arezzo, 12 dicembre 2024 – L'Associazione Cultura della Pace, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, Assessorato alla Cultura e con le ACLI “Adriano Olivetti” di Sansepolcro, comunicano con grande soddisfazione che, per concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”, per tesi di laurea magistrale dedicate al tema della Nonviolenza sono arrivate alla segreteria del premio 13 tesi specialistiche, provenienti da tutte le università italiane e da un’università straniera, (Università della Carolina del Nord – USA).

E’ un grande risultato che va ad arricchire la sezione “Cultura della Pace” della Biblioteca di Sansepolcro, che già vanta la presenza di 73 elaborati, tutti utili alla costruzione di una conoscenza della nonviolenza e che rende Sansepolcro centro nevralgico della Cultura della Pace e della nonviolenza.

La Commissione, presieduta dal Prof. Tonino Drago, massimo esperto di difesa popolare nonviolenta e Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” nel 2000, esaminerà le tesi arrivate e comunicherà quanto prima l’esito della giuria. Nell’autunno 2024 ci sarà la cerimonia di premiazione della tesi vincitrice.