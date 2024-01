Sansepolcro, controlli gratuiti per l'Epatite C

Arezzo, 16 gennaio 2024 – Il comune di Sansepolcro ricorda che per le persone comprese nella fascia d'età tra i 34 e i 54 anni, è ancora possibile effettuare gratuitamente, presso il Distretto sociosanitario di Zona il test contro l'epatite C.

Nel territorio valtiberino sarà possibile usufruire di questo servizio presso il Distretto Socio Sanitario in Via Santi di Tito a Sansepolcro nei giorni 22 e 29 Gennaio (dalle 16 alle 18).

L'iniziativa dell'Ausl é operante anche a Sestino in data 17 Gennaio (dalle 16 alle 17) in Via dei Tigli, e a Badia Tedalda in data 23 Gennaio (dalle 16 alle 18) in Via F. Montini.