Sansepolcro, completata in questi giorni l’azione di restauro e recupero funzionale all’edificio ex scuola della frazione Trebbio

Arezzo, 8 maggio 2024 – Completata in questi giorni l’azione di restauro e recupero funzionale all’edificio ex scuola della frazione Trebbio, secondo stralcio. Questo intervento è inserito all’interno dell’ampio progetto di riqualificazione degli spazi pubblici delle località Santa Fiora e Trebbio, dell’importo di 175.000 euro, che ha ottenuto un finanziamento di circa 150.000 euro dal GAL Appennino Aretino e per la parte rimanente finanziato con fondi propri del Comune.

I lavori hanno interessato il consolidamento e rifacimento di tutti i solai del primo piano al fine di renderli nuovamente agibili e fruibili alla nuova destinazione di sala ad uso polivalente, con la volontà, da parte dell’Amministrazione, di mettere a disposizione della comunità uno spazio di aggregazione al servizio dei cittadini. Eseguito anche l’adeguamento sismico dell’edificio, il cui progetto è stato oggetto di specifica autorizzazione da parte del Genio Civile di Arezzo, con collaudo statico finale dell’intervento eseguito. Rilevante poi la completa sostituzione di tutti gli infissi esterni del fabbricato.

Nei prossimi giorni verrà avviato un successivo cantiere con il quale sarà realizzata la sistemazione della pertinenza esterna della ex scuola del Trebbio.

Lo storico edificio, di proprietà comunale, realizzato dietro un progetto datato 1891 e redatto dal cavalier Giuseppe Spera di Roma incaricato per la costruzione degli edifici scolastici dell’allora Regno d’Italia, si avvia dunque a nuova vita. Fondamentale sarà a questo punto il contributo della Pro Loco, che con la propria attività avrà la mansione di far funzionare la rinnovata risorsa immobiliare per eventi e iniziative destinate alla comunità del Trebbio e dell’intero territorio.