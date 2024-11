Sansepolcro: al via la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti per migliorare la sostenibilità e il decoro urbano

Arezzo, 28 novembre 2024 – Aumentare quantità e qualità della differenziata mettendo a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta moderno, per raggiungere il 70%, di differenziata come stabilito dalla normativa europea e regionale. Tutto pronto a Sansepolcro per l’avvio della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana

Tra le principali novità, a partire da dicembre, è prevista la sostituzione dei vecchi cassonetti con nuovi contenitori stradali tecnologicamente avanzati, progettati per migliorare il decoro urbano e ottimizzare la gestione dei rifiuti. I nuovi cassonetti, dotati di sistemi informatizzati, permetteranno di associare ogni conferimento alla singola utenza, garantendo maggiore efficienza e tracciabilità. In questa prima fase di avvio del nuovo servizio sarà comunque sufficiente premere il bottone rosso per avviare la parte elettrica e poi utilizzare il pedale o la maniglia per aprire il contenitore e conferire i rifiuti.

Dichiarazione del Sindaco di Sansepolcro

"Con l’avvio della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, Sansepolcro compie un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e in linea con gli standard europei. Il nostro obiettivo non è solo quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ma anche di migliorare il decoro urbano e offrire ai cittadini un servizio moderno ed efficiente. Questo è un progetto che coinvolge l’intera comunità: insieme possiamo raggiungere risultati importanti per la tutela del nostro territorio."

Dichiarazione del Consigliere Alessandro Bandini

"Questa riorganizzazione rappresenta un investimento concreto per il futuro della nostra città. I nuovi cassonetti tecnologicamente avanzati non solo renderanno più semplice e intuitiva la raccolta differenziata, ma permetteranno anche una gestione più responsabile dei rifiuti. Raggiungere il 70% di raccolta differenziata è una sfida ambiziosa, ma sono convinto che grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni, Sansepolcro saprà dimostrare il suo impegno per l’ambiente."

La riorganizzazione prevede un’importante novità per il conferimento degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti) che, con il nuovo sistema, dovranno essere conferiti nel contenitore stradale dedicato riconoscibile dall’apertura verde. Gli imballaggi in plastica, alluminio e Tetrapak (senza vetro, appunto) saranno invece raccolti come multimateriale nei contenitori stradali con l’apertura gialla.

“Sansepolcro è il primo comune dell’AOR (Area Ottimale di Raccolta, ndr) Valtiberina dove inizieremo le attività legate al nostro piano industriale – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Si tratta di un passo importante per il territorio e per questo tutto il personale ha lavorato e lavorerà con ancor più impegno per rispondere al meglio alle aspettative che il territorio, cittadini, imprese e amministratori ripongono su di noi”.

Tutte le postazioni saranno complete delle cinque tipologie di rifiuto e saranno riconoscibili dalla colorazione europea che prevede: blu per carta e cartone, marrone per l’organico, verde per il vetro, giallo per multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, Tetrapak) e grigio per l’indifferenziato.

Per illustrare a tutti i cittadini i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno organizzato sei incontri pubblici che si terranno: mercoledì 4 dicembre, alle 18 nella sede della Proloco di Gricignano (via G. di Vittorio) e alle 21 presso C. A. S. Bellavista (viale Osimo); giovedì 5 dicembre, alle 18 alla Proloco a Santa Fiora (piazza S. Flora e Lucilla) e alle 21 nella sala parrocchiale Trebbio (Largo Don Duilio Mengozzi); lunedì 13 gennaio, alle 18 presso l’ex Bottega di Gragnano e alle 21 nella sala parrocchiale di San Paolo (via della Costituzione).

Inoltre, insieme alla comunicazione inviata alle famiglie, è stata distribuita la guida alla raccolta differenziata #buttabene, che contiene tutte le informazioni utili per un corretto conferimento. Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it e numero verde 800127484.