San Valentino 2023 last minute: regali, idee, frasi

Pasticcini a forma di cuore

Firenze, 14 febbraio 2023 – In questo ultimo anno di ripartenza dopo il covid, anche San Valentino vuole la sua parte. In questo 2023 la festa degli innamorati torna finalmente senza restrizioni.

Il doodle di Google dedicato a San Valentino

Uscire per una passeggiata, organizzare una cena romantica al ristorante o far trovare semplicemente una rosa. Ogni gesto anche piccolo ha un suo valore in questa giornata che nessun innamorato può dimenticare. E dunque ecco una guida lasti minute per non farsi trovare impreparati.

Si parte dal regalo per lui e per lei. Qualcuno si troverà forse a pensare a un’idea un po’ all’ultimo minuto. Ma un modo per trovare un regalo che piaccia al partner c’è sempre. Molti uomini oggi regaleranno fiori. Ma attenzione a non sbagliare, perché ogni fiore ha il suo significato. Con la rosa rossa si va sul sicuro. E’ il simbolo universale dell’amore, il fiore per eccellenza in questa situazione. Il fiore tipico insomma di San Valentino. Una rosa per una storia iniziata da poco. Nove invece per relazioni stabili, per confermare una volta di più alla propria partner il sentimento che proviamo. La rosa bianca in questo giorno è invece il fiore da regalare se ci si vuole dichiarare proprio nel giorno degli innamorati. Anche tulipani e orchidee sono perfetti. I primi vogliono dire “sono innamorato di te”. I secondi, come spiega l’organizzazione interflora, significano “Insieme supereremo ogni ostacolo”.

San Valentino a Firenze: cosa fare, la guida

E’ un po’ tardi per pensare a un regalo personalizzato. Una foto con l’amata stampata su una tazza o cose del genere. I tempi tecnici per realizzarli non ci sono, ma è comunque sempre possibile trovare idee originali. Si parte dagli accessori griffati. Borse, guanti (perfetti per queste serate ancora molto fredde), cinture. Per chi ha intenzione di investire cifre minori ci sono le principali catene di bigiotteria, che propongono tante idee: orecchini, anelli e ciondoli a forma di cuore ad esempio. Un evergreen anche l’intimo, anche se in questo caso è importante conoscere i gusti del partner. Per lei si può optare su accessori per la cura dei capelli. Lui apprezzerà un paio di sneakers.

La scelta del luogo dove celebrare San Valentino non è mai banale. Serve l’atmosfera giusta. A parte il locale o il ristorante, che in questa serata sarà scelto da tantissime coppie, perché ad esempio non puntare a qualcosa di più originale come un giro in pasticceria, per una merenda romantica con pasticcini a cuore (oggi le pasticcerie si sbizzarriranno con tanti dolci che richiamano la festa degli innamorati). Ma anche un giro a un museo sarà apprezzatissimo. Sono tante le strutture museali che in questa giornata propongono visite speciali e promozioni per i biglietti di coppia.

Se il digitale è ormai entrato in tutti gli angoli della nostra vita, San Valentino non è da meno. Sarà sulle app di messaggistica e sui social network che trionferà l’amore. Qui gli innamorati si scambieranno frasi per tutto il giorno. Ecco alcuni suggerimenti su frasi perfette per questa giornata.