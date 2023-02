San Valentino a Firenze: la nostra guida al giorno più romantico dell'anno

Anche gli Uffizi si vestono d'amore

Firenze, 8 febbraio 2023 - Firenze è una delle città più romantiche d’Italia con piazze e palazzi storici di rara bellezza, chiese monumentali, quadri e affreschi ma anche paesaggi e scorci mozzafiato. E basterebbe perdersi in uno dei tanti vicoli per sorprendere il proprio amato o la propria amata nel giorno di San Valentino.

Ma sono tante anche le iniziative che Firenze offre per celebrare al meglio il 14 febbraio. Ecco alcune idee.

In occasione del centenario della nascita di Franco Zeffirelli, martedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, il tenore Massimo Giordano si esibirà eccezionalmente nella Sala Musica della Fondazione Zeffirelli.



La voce del tenore risuonerà sulle note di un programma appassionato e intenso toccando le più struggenti arie d'opera e da camera e le più belle canzoni napoletane. Per volere di Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli e del tenore Massimo Giordano è stata attivata l’operazione "A San Valentino, regala un gesto d'amore” grazie alla quale il ricavato del concerto sarà devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Durante l’intera giornata del 14 febbraio coloro che avranno acquistato il biglietto per il concerto potranno visitare gratuitamente la Collezione Zeffirelli fino alle ore 21 (per informazioni: https://fondazionefrancozeffirelli.organizzatori.18tickets.it/).

Se fino al giorno di San Valentino, una serie di clip sui canali social delle Gallerie degli Uffizi avranno come filo conduttore proprio l’amore nelle opere degli Uffizi, sarà un febbraio ricco di iniziative a Villa Bardini in occasione dell’ultimo mese della mostra dedicata a Elliott Erwitt (in chiusura il 26 febbraio). Sono in programma cinque giornate di visite serali con apertura della villa fino alle ore 22 (ultimo ingresso alle ore 21) e per i visitatori che arriveranno dopo le 19 ci sarà la shopper ufficiale della mostra in regalo. Le date da segnare in calendario sono: giovedì 9, venerdì 10, giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, a cui si aggiunge lo speciale 14 febbraio, giorno di San Valentino, nel quale Villa Bardini oltre a rimanere aperta in orario serale sarà gratuita per tutti.

San Valentino speciale, quello di Palazzo Borghese di Firenze con un evento a scopo benefico realizzato in collaborazione con la fondazione ANT Italia onlus.

"Sono già malato d’amore, mia dolcissima Valentina", scriveva Carlo d’Orléans alla sua amata nel XV secolo. La moglie del duca di Valois fu la prima Valentina della storia. La prima ma non di certo l'ultima. Perché l'amore ha bisogno di parole, di gesti, di pensieri, di poesia. Con questo intento Gavinana e Campo di Marte, con i Carrefour express di via Coluccio Salutati e di via Capo di Mondo e il negozio Dog&Cat via Giampaolo Orsini lanciano l'iniziativa “l'Amore è...”



Da sabato 11 febbraio a martedì 14 febbraio, in occasione del giorno degli innamorati, all'ingresso dei tre negozi ci sarà una bacheca con dei Post-it sui quali si potranno scrivere frasi e parole sull'amore. Il messaggio più bello, che sarà scelto da una giuria di giornalisti fiorentini, vincerà un buono del valore di 25 euro. Non solo. Chi invierà la foto del Post-it con il messaggio tramite i canali Facebook e Instagram dei negozi può vincere un secondo premio: un buono del valore di 50 euro da spendere sempre all'interno di uno dei tre negozi.

‘Tutta la Magia di San Valentino’ è invece la serata a tema di Hard Rock Cafe Firenze. A partire dalle 20.30 il mago, illusionista e prestigiatore Francesco Micheloni proporrà un coinvolgente show di magia e illusionismo con trucchi per stupire e stupirvi.