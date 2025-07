San Miniato, scoperta discarica abusiva di 200 mq

San Miniato, 25 luglio 2025 – Un'area di circa 200 metri quadrati, situata nel comune di San Miniato, è stata scoperta e posta sotto sequestro dai finanzieri della compagnia di San Miniato, in quanto trasformata in una vera e propria discarica abusiva. L'operazione, che ha beneficiato anche del supporto della sezione aerea di Pisa, ha portato alla denuncia di due persone all'autorità giudiziaria per violazioni in materia ambientale. L'intervento delle Fiamme Gialle ha permesso di accertare la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti speciali e materiali potenzialmente pericolosi, abbandonati direttamente sul terreno senza alcuna cautela e in assenza delle prescritte autorizzazioni. Tra il materiale rinvenuto vi erano veicoli fuori uso, elettrodomestici e scarti da risulta, tutti depositati in modo illecito. Questa situazione ha creato un concreto rischio di contaminazione per il suolo e per le acque limitrofe, che sfociano direttamente nel fiume Arno. Gli approfondimenti catastali e amministrativi, uniti a un'attenta attività di osservazione sul posto, hanno permesso di ricostruire il quadro della situazione, portando al sequestro dell'intera area interessata. L'operazione rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla tutela ambientale e alla repressione dei re reati legati allo smaltimento illecito di rifiuti, a salvaguardia della salute pubblica e dell'ecosistema.