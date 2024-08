San Lorenzo alla Montanina: si rinnova la festa a partire dalle ore 18.30

Arezzo, 9 agosto 2024 – San Lorenzo, si rinnova la festa a partire dalle ore 18.30 di domani, sabato 10 agosto

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa per San Lorenzo all’Eremo della Montanina.

Il programma, come consuetudine, prevede:

Santo Rosario, ore 18.30

Santa Messa, ore 19.00

La chiesa dell’Eremo di S. Lorenzo ufficialmente non esiste più come parrocchia dal 1987, e rimane aperta solo come luogo di pellegrinaggio per i fedeli. E questa sera, notte di San Lorenzo, molti pellegrini si ritrovano alla Montanina per ammirare la volta celeste e guardare le stelle cadenti.

Con l’illuminazione della croce, poi, l’Eremo di San Lorenzo alla Montanina è diventato un punto di riferimento sia per gli abitanti che per i tanti turisti che percorrono le strade della Val di Chio. La chiesa è stata recentemente restaurata e attualmente tutto il borgo è stato ristrutturato in modo da ospitare chi si reca alla chiesa, ormai considerata eremo a causa della remota locazione, per un ritiro spirituale.