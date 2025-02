Arezzo, 8 febbraio 2025 – 80esima manifestazione nazionale, San Giovanni Valdarno commemora la partenza dei volontari per la guerra di Liberazione

Mercoledì 12 febbraio appuntamento alle 9 al cinema teatro Masaccio con la partecipazione degli studenti degli istituti superiori e la presentazione dei lavori di ricerca. Poi dalle 11,45 la sfilata del corteo lungo via Roma e la deposizione della corona ai caduti al sacrario di Palazzo d’Arnolfo.

Il 7 febbraio 1945, da San Giovanni Valdarno partirono 105 giovani partigiani che si arruolarono volontari nell'esercito italiano ricostituito, entrando nella brigata Friuli per combattere sul fronte del Senio contro l'occupazione nazifascista. Pur avendo la possibilità di restare nei paesi già liberati, dove avevano finalmente potuto assaporare la fine della dittatura e della guerra, decisero di proseguire la lotta oltre la linea Gotica, per contribuire a portare la stessa speranza di liberazione anche ai fratelli delle regioni del Nord Italia. I partigiani sangiovannesi furono protagonisti della liberazione di Riolo Terme e Bologna. Dal 1946, questo evento viene annualmente commemorato nella città del Marzocco con una cerimonia che coinvolge autorità istituzionali, militari e rappresentanti di associazioni partigiane provenienti da tutta la Toscana e altre regioni, per onorare il coraggio e il sacrificio di quei giovani.

Mercoledì 12 febbraio dalle 9 al cinema teatro Masaccio gli studenti delle scuole superiori presenteranno i loro lavori di ricerca sul periodo storico dell’ultima fase della Seconda guerra mondiale e gli avvenimenti ad essa legati.

Aprirà gli interventi il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi; poi la parola passerà a Giuseppe Morandini, presidente Anpi Valdarno, e Albertina Soliani, presidente dell'istituto Alcide Cervi. Coordinerà il dibattito Giampiero Bigazzi. Gli intermezzi musicali saranno invece affidati alla talentuosa cantautrice e storica fiorentina Letizia Fuochi.

Alle 11,45 partirà il corteo per le vie cittadine che, da via Borsi, passerà per via Roma, attraverserà piazza Cavour fino ad arrivare al loggiato di Palazzo d’Arnolfo dove, alle 12 sarà deposta la corona ai caduti. Alle 12,30 si svolgerà il pranzo ai saloni della Basilica.

"Il momento dedicato a ricordare la partenza dei volontari per la guerra di Liberazione e l'unità d'Italia rappresenta una ricorrenza fondamentale per la nostra comunità, ancora più importante in questo anno dove si celebra l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo”, ha affermato il sindaco di San Giovanni, Valentina Vadi. “Si tratta di una tradizione istituita molti anni fa dal Comune di San Giovanni Valdarno insieme all'Anpi, per commemorare un evento specifico che ha riguardato il nostro territorio, mantenendo viva la memoria del passato e dei valori fondanti della Resistenza: la libertà, la democrazia, l'uguaglianza sociale e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Questi ideali sono quelli per cui si sono battuti i partigiani e i volontari che partirono per liberare l’Italia dal nazifascismo. Dopo il 24 luglio 1944, giorno della liberazione di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, la determinazione dei partigiani sangiovannesi e valdarnesi di proseguire la lotta per la Liberazione si concretizzò con la partenza, il 7 febbraio 1945, di 105 volontari, che si arruolarono nei gruppi di combattimento del nuovo esercito italiano. Ogni anno, durante questa cerimonia, rendiamo omaggio a quei giovani, al loro coraggio, al loro amore incondizionato per la libertà, e al legame che ancora oggi ci unisce alle comunità che i nostri combattenti hanno contribuito a liberare durante quell'inverno del 1945. Questi episodi, spesso ignorati dai libri di storia ma cruciali per la costruzione di una memoria collettiva e un comune sentire morale, devono essere trasmessi alle nuove generazioni, che saranno chiamate a guidare il futuro e a mantenere in pace e in armonia il nostro paese. Oggi, più che mai, in un contesto segnato da immagini di morte, distruzione e disperazione che ci accompagnano ogni giorno, è fondamentale ricordare quanto sia importante essere costruttori di pace e fare ogni sforzo possibile per scegliere la via della pace. Un grazie sentito a Anpi Valdarno per il costante impegno nel preservare e trasmettere la memoria storica della nostra Resistenza e ad Albertina Soliani, presidente dell'istituto Alcide Cervi che parteciperà a questa importante manifestazione".