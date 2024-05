San Giovanni, proseguono gli interventi di rifacimento del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali

Arezzo, 21 maggio 2024 – Proseguono gli interventi di rifacimento del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali di San Giovanni Valdarno.

Giovedì 23 maggio è prevista l'asfaltatura di parte di via del Porcellino. I lavori cominceranno alle 9 e proseguiranno, salvo imprevisti, fino alle 13. Nell'occasione sarà vietato l'accesso a via del Porcellino per i veicoli provenienti da Cavriglia e Figline Valdarno. San Giovanni sarà quindi raggiungibile percorrendo la strada regionale 69 in direzione Arezzo con accesso da via dell'Innovazione (rotatoria di Sant’Andrea). Via del Porcellino sarà transitabile unicamente in direzione da via Ponte alle Forche verso Figline Valdarno e Cavriglia. Durante i lavori saranno temporaneamente soppresse le fermate di autobus di linea, verso San Giovanni, in via del Porcellino e via Ponte alle Forche.

Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri appartenenti agli organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni. La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale.