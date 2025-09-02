San Francesco: Cantico delle creature, convegno di studi per gli 800 anni

Arezzo, 2 settembre 2025 – È il testo poetico più antico della letteratura

italiana di cui si conosce l'autore. La sua prima attestazione

è nel manoscritto 338, custodito nella Biblioteca del Sacro

Convento di Assisi. Il Cantico di frate Sole, o Cantico delle creature,

è una delle opere più conosciute al mondo. Composto da Francesco

tra il 1224 e il 1225, sprigiona ancora la sua forza poetica,

spirituale e culturale, continua a ispirare studi e opere artistiche.

Sul canto, espressione di religiosità e di stupore per la natura

nella lingua del tempo, l'Università di Trento ha organizzato un

convegno internazionale a Cortona (Arezzo), al

confine tra Toscanae Umbria, sede di uno dei primi

insediamenti francescani, dove si ritiene che la

composizione sia stata ascoltata per l'ultima volta da Francesco riunito con il suo gruppo di compagni nell'eremo delle Celle. Il convegno ''Le origini della lauda / le laude delle origini. Alle radici del canto spirituale in volgare italiano

nell'ottavo centenario del Cantico di frate Sole'' si svolgerà a Palazzo Laparelli da giovedì 4 settembre (dalle ore 15.30) a sabato 6 settembre (conclusioni alle ore 13). Sarà articolato nelle

sessioni: Origini della lauda e devozione mariana; Lauda