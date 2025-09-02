Aurora Acquisti nella compagnia internazionale Ballet of the State Opera Stara Zagora in Bulgaria

Arezzo, 2 setembre 2025 – Aurora Acquisti, del Carolina Basagni Centro Danza a.s.d., ha recentemente superato brillantemente un'audizione che le consente di inserirsi come membro professionsta della compagnia internazionale Ballet of the State Opera Stara Zagora in Bulgaria con un vasto repertorio classico e neoclassico.
«Questo traguardo rappresenta non solo un importante passo nella sua carriera, ma anche un motivo di orgoglio per la nostra comunità» dice Carolina Basagni che rappresenta la direzione artistica con il marito Fabrizio Betti del Carolina Basagni Centro Danza a.s.d.