San Francesco, la festa di Assisi e dell’Italia. Il messaggio del Papa

12:41

Il monito del Papa sull'Ambiente

Sono passati ormai otto anni dalla pubblicazione della Lettera enciclica Laudato si`, quando ho voluto condividere con tutti voi, sorelle e fratelli del nostro pianeta sofferente, le mie accorate preoccupazioni per la cura della nostra casa comune. Ma, con il passare del tempo, mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura". Spiega così Papa Francesco, in apertura del suo nuovo pronunciamento sull`ambiente, il perché di una nuova Esortazione apostolica: la "Laudate Deum", rivolta a "tutte le persone di buona volontà" e interamente dedicata alla crisi climatica in corso nel pianeta. Il tutto nel giorno dedicato a San Francesco.