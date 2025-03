Cecina, ex sindaco rischia di annegare: cade in acqua e la corrente lo spinge via

Cecina, 23 marzo 2025 – Paura per l’ex sindaco Samuele Lippi. Ieri mattina ha rischiato di annegare alla foce del fiume Cecina. Lippi si trovava sulle sponde del fiume ed era intento a pilotare con un radiocomando il modellino di una imbarcazione.

Il modellino però ad un certo punto non ha rosposto ai comandi e si stava allontanando spinto dalla corrente.

Così l’ex sindaco ha tantato di recuperalo sendendo in acqua, ma è stato a sua volta risucchiato dalla corrente e nonostante il tentativo di rientrare a terra è stato portato varso il largo. Lippi ha avuto la freddezza di non agitarsi troppo e mantenere le energie rimaste per tanersi a galla.

Quando dalla foce è arrivato in mare la corrente del fiume è diminuita e l’ex sindaco è riuscito a rientrare a riva in spiaggia poco lontano dalal foce. Qualcuno aveva visto la scena e aveva allartato i soccorsi.

Così quando Lippi è arrivato a terra ha trovato i sanitari del 118 con l’ambulanza e il medico. Provato per la brutta avventura e l’acqua gelida del mare, è stato subito avvolto in una coperta termica e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina dove è stato trattenuto precauzionalmente in osservazione per valutare tutta la situazione dei vari parametri dopo uno stress così violento.

L’ex sindaco ha realmente rischiato grosso perché in questo momento l’acqua del fiume è molto fredda e la corrente con le piogge che ci sono state negli ultimi giorni spingeva forte. E’ stato bravo, nella situazione di pericolo a non faesi prendere dal panico ed è riuscito a rientrare da solo nuotando quando la corrente era diminuita.

I soccorsi con la Pubblica Assistenza di Cecina, la Capitaneria di Porto e la polizia hanno completato il salvataggio.