Arezzo, 16 maggio 2025 – Salute, Nisini (Lega): farmaco per bloccare il tumore al seno nato a Pisa splendida notizia

“La notizia dell’approvazione da parte di AIFA di un farmaco capace di rallentare la progressione del tumore al seno mi emoziona profondamente. Ancora di più sapere che questo importante traguardo nasce a Pisa e porta la firma di un’eccellenza italiana come l’azienda toscana Menarini. Per noi donne, il tumore al seno è una battaglia che tocca il corpo ma anche l’anima. Sapere che la ricerca continua a fare passi avanti così significativi ci riempie il cuore di speranza. È un orgoglio che tutto questo parta dalla nostra Regione, grazie alla competenza, alla determinazione e alla passione dei ricercatori. Un grazie sincero a chi ha reso possibile questa scoperta e a chi, ogni giorno, lavora per trasformare la malattia in una possibilità di cura, in una nuova vita. Oggi non è solo un giorno di scienza, ma di umanità”.

Così la deputata della Lega Tiziana Nisini.