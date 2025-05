Poste Italiane, l’ufficio di Pergine Valdarno, resterà chiuso al pubblico dal 17 maggio al 9 giugno

Arezzo, 16 maggio 2025 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pergine Valdarno, sito in Via Don Adelmo da Pergine, 4, resterà chiuso al pubblico da domani 17/05/2025 al 9/06/2025, per consentire i lavori “Polis – Cittadinanza digitale Casa dei Servizi Digital”.

Il progetto renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo:

Ponticino, sito in piazza Benvenuto Monanni, 5, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45.

Informiamo, inoltre, che durante la chiusura, presso l’ufficio limitrofo sopra menzionato, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto,)

L’ufficio postale di Pergine Valdarno riaprirà al termine dei lavori, salvo variazioni di cui si darà tempestiva comunicazione ai cittadini.