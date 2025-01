Partita la corsa ai saldi invernali, migliaia di persone in coda davanti a centri commerciali e outlet

Firenze, 4 gennaio 2025 – Sono partiti ufficialmente oggi, 4 gennaio, i saldi invernali in Toscana. Quelle delle vendite sottoprezzo della stagione invernali è una delle più attese dell’anno per consumatori e commercianti. I primi giorni, lo sconto medio applicato sarà intorno al 30%, ma progressivamente aumenterà, fino in certi casi al 70%.

Secondo i dati diffusi dall’Ufficio Studi di Confcommercio, la spesa media pro capite sarà intorno ai 138 euro, mentre per i nuclei familiari la cifra si attesterà sui 307 euro.

Poche e semplici regole garantiscono uno shopping sicuro Poche, semplici regole per non essere truffati. Il presidente di Konsumer Italia, Fabrizio Premuti, spiega che “l’acquisto scontato è ormai superato anche per il fatto che questo appuntamento arriva dopo il Black Friday, una pratica commerciale che ha trasformato novembre in un Black Month con offerte anche del 50% soprattutto nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, ma anche nell'elettronica e perfino nel settore dei mobili e dei sofà. Poi sotto Natale gli outlet e soprattutto i commercianti online hanno allettato i consumatori con proposte che hanno drenato i pochi soldi disponibili per queste spese. Per cui oggi i veri saldi sono solo quelli dei panettoni".

Senza dimenticare, avverte l'Associazione di consumatori, che "bisogna tenere sempre gli occhi ben aperti”. "La raccomandazione che come Konsumer Italia rivolgiamo ai commercianti – afferma Premuti - è di rispettare le regole, previste dalle norme vigenti, sia per la merce venduta, che deve essere di stagione e non residui di magazzino, sia per le garanzie e l'accettazione delle carte di pagamento. Ma anche chi acquista deve fare la sua parte, ricordando, ad esempio, che se il capo risultasse difettoso o non idoneo all'uso, si può chiedere la risoluzione del contratto, ottenendo indietro l'importo pagato o, in alternativa, la sua sostituzione o un'ulteriore riduzione del prezzo. È importante perciò conservare lo scontrino che, se in carta chimica, fa fotocopiato qualora diventasse illeggibile".

Occhio poi all'indicazione del prezzo: il cartellino deve indicare quello normale, ma anche la percentuale dello sconto e il prezzo finale: "Bisogna poi – aggiunge il presidente di Konsumer Italia - fare attenzione al momento del pagamento della merce, soprattutto con l'acquisto di più oggetti, controllando che il prezzo richiesto per ognuno dei capi od oggetti acquistati sia esattamente come quello riportato in esposizione. Se si nota un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, bisogna farlo notare al negoziante. In caso di problemi, va chiesto l'intervento della polizia municipale. Per gli acquisti on line, è invece fondamentale navigare con browser aggiornati e con antivirus attivo. Diffidare di siti che espongono molta o tutta la loro merce con sconti maggiori del 50%".

Ma i consigli per evitare fregature non finiscono qua: "Vanno controllati – aggiunge Premuti - i collegamenti ai social, cliccando sulle relative icone. Se il sito sembra “official” ma in realtà è un fake, è facile che non vi corrisponderà alcun profilo. Verificare poi l'esistenza di una sezione con i contatti, il numero di partita Iva, l'indirizzo Pec, un indirizzo fisico.

Traffico sostenuto lungo i tratti delle autostrade toscane che portano verso outlet e centri commerciali. Code quindi all’uscita per il centro commerciale i Gigli a Campi Bisenzio, per l’outlet The Mall a Leccio, frazione del comune di Reggello e per l’outlet di Barberino di Mugello.

Al centro commerciale I Gigli sono state oltre 1200 le persone in coda di prima mattina per entrare nel Centrio. Il rito della caccia all’occasione nel periodo dei saldi ha interessato tutti i punti vendita de I Gigli anche se i più gettonati sono stati quelli di abbigliamento per adulti e bambini, l’abbigliamento sportivo, le calzature e gli accessori di moda. La scelta per molti è stata indirizzata verso i capispalla come cappotti, piumini e giacconi, must in assoluto di ogni anno e questo in particolare visto l’arrivo del freddo proprio in questi giorni, e poi scarpe e accessori di moda.

C’è chi si è lasciato guidare dagli acquisti scontati e chi, invece, è entrato con sicurezza nel negozio per comprare il capo d’abbigliamento già individuato prima dell’inizio dei saldi.