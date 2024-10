Rotary Run Italia: mille i partecipanti alla corsa promossa dai Rotary della Toscana

Firenze, 22 ottobre 2024 – Un successo che ha superato le più rosee aspettative quello ottenuto dalla prima edizione della Rotary Run Italia, fortemente voluta dal Governatore Rotary del Distretto 2071 Toscana Pietro Belli ed organizzata da 21 Club della nostra regione, capitanati dai Rotary Firenze Sesto Michelangelo di Luca Barretta e Rotary Firenze Sud di Federica Marini.

“È stata un’emozione incredibile vedere 1000 persone partecipare alla prima edizione della nostra iniziativa che, grazie alla somma raccolta, ci permetterà di acquistare un pulmino per l’Associazione “Il Ritrovo” – spiega il presidente Barretta -. Si tratta di un’associazione che offre pomeriggi di sport inclusivo a ragazzi con disabilità di varia natura e di età superiore ai 16 anni. A commuoverci è stata l’incredibile partecipazione del pubblico, con rotariani che sono arrivati da Monza, da Messina e da altre città lontane, solo per partecipare a quello che, d’ora in poi, ci impegneremo a trasformare in un appuntamento ricorrente. Il successo è il risultato di un lavoro di gruppo, sinergie che si sono venute a creare tra tutti i club promotori che hanno apportato ognuno il proprio contributo a supporto della manifestazione.

Attraverso la Rotary Run inoltre – conclude il presidente – siamo riusciti ad unire sport, solidarietà e salute: infatti, nella stessa giornata e grazie alla collaborazione di Medici F3 – con il suo presidente Paolo Gacci - e della Croce Rossa, siamo riusciti ad offrire alla popolazione screening sanitari gratuiti per il controllo glicemico e della pressione sanguigna. Voglio ringraziare il Presidente dell' Associazione "Il Fiorino" Alberto Visani - che ha coordinato e gestito la manifestazione sotto l'aspetto tecnico organizzativo – e anche l’Istituto di Scienze militari aeronautiche per aver portato cento dei suoi ragazzi a partecipare.”

Ed è stato proprio uno di loro, Luca Bandita, ad aggiudicarsi il primo posto. “Adesso non resta che andare da Brandini Auto, che si è resa disponibile ad aiutarci anche con un proprio contributo, e scegliere il pulmino grazie al quale l’Associazione Il Ritrovi potrà andare a prendere i suoi ragazzi.”

La Rotary Run Italia ha previsto due percorsi, uno di 10 chilometri a passo libero e una camminata di circa 3 chilometri. “Una corsa che ha due aspetti particolari che mi piacciono molto e che voglio sottolineare – è stato il commento del presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione –: L’occasione per scoprire piazze meno note ma eccezionali della nostra città e la finalità della corsa, con la donazione di un mezzo all’associazione sportiva “Il Ritrovo”, che ho conosciuto quando ero assessore allo Sport. Del lavoro che svolge la nostra città ha bisogno ed è bene organizzare iniziative per aiutarla.” “Un’occasione in cui le Rotariane e i Rotariani dei 21 Club coinvolti nell’iniziativa – ha commentato il Governatore Pietro Belli – hanno dimostrato un encomiabile spirito di service, grande orgoglio di appartenenza, coesione, unità d’intenti e, soprattutto, amicizia e solidarietà.”

I due speaker che hanno condotto la manifestazione - dalle 8 alle 12 circa - sono stati Alessandro Masti e Fabrizio Faber.

Alla realizzazione dell’evento hanno partecipato i Rotary Club Firenze Sud, Firenze Sesto Michelangelo, Firenze Certosa, Firenze Est, Firenze, Firenze Amerigo Vespucci, Firenze Ovest, Firenze Brunelleschi, Firenze Valdisieve, Firenze Lorenzo il Magnifico, Firenze Granducato, E-Club Distretto 2071, San Miniato, Scandicci, Fiesole, San Casciano Chianti, Mugello, Bagno a Ripoli, Castelfranco di Sotto, Prato e Santa Croce Sull’Arno del comprensorio del cuoio.