Rotary Firenze Sud: un anno dedicato alla cultura e alla solidarietà

Firenze, 2 luglio 2024 – Un’annata dedicata certamente alla solidarietà quella che ha caratterizzato la presidenza di Luca Petroni al Rotary Club Firenze Sud. Ma protagonista degli incontri condivisi dai soci è stata anche la cultura, nelle sue più varie ed affascinanti sfaccettature, che ha permesso al Club di incontrare esperti di varie discipline e di approfondire temi di grande attualità.

Nel corso del passaggio del testimone – la tradizionale campana ed il collare di presidenza – tra il presidente uscente e quello entrante, Petroni ha ricordato prima di tutto le iniziative sociali: “Abbiamo offerto il nostro contributo a GIROT e ad ATT – sono state le parole del presidente -, sostenuto il Banco Alimentare, il Banco Farmaceutico e partecipato all’iniziativa in interclub per la eradicazione della Poliomielite dal pianeta, ovvero il service promosso dal Rotary International. Ma abbiamo anche voluto dare spazio a serate di approfondimento culturale, come per esempio quella dedicata all’innovazione, nella Scuola S.A.T.I, dove il Prof. Lanata' ci ha parlato di Intelligenza Artificiale; quella dedicata all’ambientale del Prof. Massimo Vincenzini (presidente dell’ Accademia dei Georgofili) e alla territorialità, in cui abbiamo ascoltato il Prof. Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura e Coltivazioni arboree all'Università di Firenze.

Uno sguardo all’energia proveniente dai nuovi carburanti con il Prof. Ferrara, dell’Università di Firenze, e la visita al museo Barsanti e Matteucci di Lucca dove è conservato il primo motore a scoppio… però a idrogeno! Ancora – ha spiegato Petroni - le serate internazionali sull’Europa Orientale con il Console della Serbia Leandro Chiarelli e con il giornalista Amati; quella sulla Regione Euro- mediterranea con il Dr. Giorgio Marrapodi – Ambasciatore italiano in Turchia - nonché con Padre Faltas sulle condizioni della popolazione nella guerra israelo- palestinese. Inoltre – ha concluso il presidente -, tre serate culturali con Antonia Ida Fontana che ha parlato della Biblioteca Nazionale, con Carla Zarrilli dell’Archivio di Stato e con il Prof. Cosimo Ceccuti della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Abbiamo anche visitato il Centro Astrofisico ASTRIS del CNR-INAF e AG.SPAZ.ITALIANA a Cevara di Roma.”

Il presidente ha concluso il suo intervento ricordando i contributi alla Scuola Cani-guida per Ciechi di Scandicci e al dr. Scoccanti del WWF per le zone protette dell'area metropolitana, dopo di che ha ceduto il tradizionale collare di presidenza a Federica Marini.

Caterina Ceccuti