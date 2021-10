Roma, 29 ottobre 2021 - E' morto a soli 49 anni Rossano Rubicondi. Era un volto noto della tv e del jet set, quarto marito di Ivana Trump, attore e modello; non si sa ancora molto delle circostanze della sua morte ma sembra che combattesse contro una malattia da circa un anno.

Il tweet che ha colto di sorpresa i social è stato quello di Simona Ventura:

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

Dopo i primi da modello in Inghilterra, Rubicondi era assurto alle cronache nel 2008 per il suo matrimonio con Ivana Trump. Poi la doppia partecipazione a L'isola dei Famosi, anche come inviato, e altre esperienze televisive.

Nel ricordo del direttore Roberto Alessi su Novella 2000 si ipotizza che il male che attanagliava Rubicondi fosse un melanoma. Lo stesso Alessi nel suo ricordo racconta anche che Rubicondi aveva in progetto l'apertura di un ristorante a Miami.