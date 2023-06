Rivitalizzazione del centro storico di Poppi: presentato il progetto

Arezzo, 2 giugno 2023 – Martedì 30 maggio, nella bellissima cornice del castello dei Conti Guidi di Poppi, l’amministrazione comunale, i commercianti, la Pro Loco e l’Istituto Turistico hanno presentato il nuovo progetto di promozione e rivitalizzazione del centro storico. Il borgo grazie ad una modifica del regolamento comunale, accoglierà temporary store durante la stagione estiva con l’obiettivo di aumentare l’offerta e animare le vie del centro storico. Le principali attrazioni turistiche diventeranno inoltre protagoniste di un sito internet ad hoc, pensato per informare e guidare i visitatori che potranno consultare la guida virtuale anche attraverso la scansione di QR-Code posizionati in più punti del paese.

Sarà così possibile leggere e ascoltare un audio-guida proprio come in un museo e una mappa interattiva guiderà i turisti verso i vari punti di interesse. Il sito internet avrà anche uno spazio dedicato alla programmazione dei vari eventi estivi e una sezioni riservata agli esercizi commerciali aperti nel centro. Il progetto è stato realizzato dai commercianti del centro storico con la preziosa collaborazione della pro Loco di Poppi, dell’amministrazione comunale e dell’istituto turistico di Poppi. “Si tratta di un’iniziativa partita dai commercianti del centro storico che hanno lanciato l’idea immediatamente accolta dall’amministrazione comunale – hanno spiegato il sindaco di Poppi Carlo Toni e l’assessore alla scuola Giovanna Tizzi – abbiamo poi pensato di ampliare questo progetto di rivitalizzazione del borgo anche all’istituto turistico del nostro comune, coinvolgendo i ragazzi nella raccolta di informazioni relative ai principali punti di interesse del territorio poi raccolte in un sito internet ad hoc. Una bella sinergia tra commercianti, Pro Loco, scuola e amministrazione che siamo sicuri produrrà un valore aggiunto alla nostra stagione turistica”.