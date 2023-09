Ritorno a scuola: sopra mille euro per libri e corredo, la corsa all’usato

Arezzo, 13 settembre 2023 – Scatta la corsa all’usato e agli sconti per salvarsi dal salasso del rientro a scuola. Venerdì suonerà la prima campanella per migliaia di studenti aretini di ogni ordine e grado. Per presentarsi con zaini e cartelle piene di tutto l’occorrente medie e superiori spenderanno fino a mille euro, se si somma la spesa dei libri di testo a quella di tutto il corredo scolastico fatto di zaini, astucci, diari, quaderni, penne e di una lista infinita di materiale e cancelleria che varia da istituto ad istituto.

Come riuscire a risparmiare? Mentre Federconsumatori ha annunciato che ogni famiglia spenderà il 4% in più per i libri e oltre il 5% per il corredo, c’è chi limerà un po’ lo scontrino scegliendo per il corredo soggetti neutri e non pubblicizzati o optando per i pacchi scorta. Ad offrire tanti sconti sul materiale scolastico sono negozi e soprattutto supermercati. Ma il vero risparmio è il mercato dell’usato con la caccia grossa al libro di testo di seconda mano che è già partita. Più di 500 euro la cifra per i libri necessari a ripartire e altrettanto per tutto l’occorrente. Sommato siamo sopra i mille euro, con un record segnato dalle classi prime sia di medie che di superiori, quelle in cui cioè si acquistano anche i vocabolari oltre ai testi che resteranno in uso per il triennio successivo. Intanto c’è da dire che alcune scuole pubblicizzano allegando l'Isee la richiesta del Comodato gratuito di libri di testo con moduli disponibili sul sito dell’istituto. Sempre di più però sono quelli che ricorrono al mercato dell’usato che permette di risparmiare fino al 50% sul prezzo di copertina. La grande distribuzione propone anche gli sconti sui libri di testo del 15%, da Esselunga fino a Ipercoop passando per Pam e Conad, la gdo risponde compatta e offre sconti immediati che sono appunto del 15% sul prezzo di copertina con varie formule che in alcuni casi prevedono il reso della cifra in buoni d’acquisto spendibili al supermercato.

Code lunghissime in questi giorni anche da Quelli dei libri, il negozio di libri usati di via della Fiorandola ad Arezzo, che propone testi di seconda mano per medie, superiori e università. Il risparmio? Dipende, si possono trovare libri in buone condizioni acquistabili a prezzi decurtati del 40% rispetto al prezzo di copertina per quanto riguarda le superiori e libri fino al 50% sul prezzo di copertina per le liste di libri delle scuole medie. Una volta c’era il furgone viaggiante dei libri usati che appariva a fine anno scolastico e in vista del nuovo, adesso c'è un negozio vero e proprio. Qui si possono vendere i propri libri dell’anno precedente e le edizioni ancora in uso e acquistare al ribasso i volumi che occorrono. “Nella nostra libreria l’affluenza è al picco per chi deve ritirare i libri ordinati, ma già da maggio le persone si sono mosse per vendere e acquistare i libri – dicono da Quelli dei libri – fino a quattro anni fa arrivavamo in città col furgone. Adesso ci siamo stabilizzati. Le persone vengono qui con la lista già in mano oppure gliela stampiamo noi. I prezzi? Variano a seconda dell’edizione e dell’adozione, c0è una valutazione testo per testo”. Ci si può mettere alla ricerca dell’intera lista o solo di alcuni volumi e dove in questi giorni si registrano affluenze record di studenti e genitori a caccia di testi. “Per chi vuole vendere libri si fanno valutazioni, offriamo fino al 25% per le medie e fino al 30% del prezzo di copertina per le superiori. Questo perché rivendiamo i testi al 50% del prezzo di copertina per i volumi delle medie e al 40% quelli delle superiori. Ma si valutano, acquistano e vendono anche testi universitari, in questo caso la forbice acquisto/vendita è del 33% e 66% sul prezzo di copertina”.