Riparata nella notte a San Giovanni Valdarno una tubatura idrica danneggiata in via Spartaco Lavagnini

Arezzo, 27 agosto 2025 – Riparata nella notte a San Giovanni Valdarno (Arezzo) una tubatura idrica danneggiata, in via Spartaco Lavagnini all'angolo con via Sturzo, che ieri ha causato una grande perdita di acqua e creato forti disagi al servizio. Lo rende noto Publiacqua spiegando che squadre di tecnici hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per riparare il guasto. L'intervento si è concluso in tarda nottata e l'erogazione dell'acqua è stata completamente

ripristinata su tutto il territorio comunale, incluso il quartiere Bani