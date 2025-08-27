“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
MeteoMercato Forte dei MarmiVota Miss ToscanaMorso da viperaMulta rifiutiCubo Nero Givone
Acquista il giornale
CronacaRiparata nella notte a San Giovanni Valdarno una tubatura idrica danneggiata in via Spartaco Lavagnini
27 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Cronaca
  3. Riparata nella notte a San Giovanni Valdarno una tubatura idrica danneggiata in via Spartaco Lavagnini

Riparata nella notte a San Giovanni Valdarno una tubatura idrica danneggiata in via Spartaco Lavagnini

Squadre al lavoro tutta la notte, erogazione ripristinata

nuove acque

nuove acque

Arezzo, 27 agosto 2025 –  Riparata nella notte a San Giovanni Valdarno (Arezzo) una tubatura idrica danneggiata, in via Spartaco Lavagnini  all'angolo con via Sturzo, che ieri ha causato una grande perdita di acqua e creato forti disagi al servizio. Lo rende noto Publiacqua spiegando che squadre di tecnici hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per riparare il guasto. L'intervento si è concluso in tarda nottata e l'erogazione dell'acqua è stata completamente

ripristinata su tutto il territorio comunale, incluso il quartiere Bani

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata