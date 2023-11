Rifiuti, al via il nuovo sistema di raccolta a Bibbiena

Arezzo, 2 novembre 2023 – “Siamo pronti per una piccola rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti, una rivoluzione che ci dovrà portare dal 30% al 70% di raccolta differenziata non solo per rispondere alle nuove disposizioni di legge, ma soprattutto per il bene delle nostre generazioni future”.

Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli annuncia l’inizio della riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti che, dal 6 novembre, interesserà per primo in Casentino il comune di Bibbiena per poi coinvolgere tutta la valle.

Il Sindaco continua spiegando: “Sul territorio verranno installate delle batterie complete con 5 cassonetti che comprenderanno indifferenziato, vetro, multimateriale leggero, carta e cartone e organico. Arriverà in tutte le case una lettera di presentazione della nuova organizzazione che abbiamo predisposto in collaborazione con Sei Toscana che ringrazio. Un grazie anche a tutta la giunta e all’Assessore all’Ambiente Daniele Bronchi per aver seguito tutto il percorso di riorganizzazione. Questo è la realizzazione di un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale per migliorare il decoro urbano incrementare quantità e qualità della differenziata, efficientare il sistema di raccolta”.

Con la riorganizzazione saranno introdotte alcune importanti novità nel conferimento dei rifiuti: i nuovi cassonetti stradali, infatti, intercetteranno anche le raccolte differenziate dell’organico, del vetro e del multimateriale (plastica, alluminio, tetrapak), oltre a carta e indifferenziato, andando così a modificare l’attuale sistema di conferimento e raccolta.

A partire dal 6 di novembre, dunque, inizierà l’attività di sostituzione delle attuali postazioni di raccolta stradale con nuovi contenitori.

Per consentire a tutti i cittadini di effettuare una corretta raccolta differenziata, ogni postazione sarà allestita con cinque diversi contenitori, con l’adeguamento dei colori della raccolta allo standard europeo: carta e cartone (coperchio blu); organico (marrone); vetro (verde); multimateriale (plastica, alluminio, tetrapak – giallo) e residuo non riciclabile (grigio).

Nella lettera che Comune di Bibbiena e Sei Toscana hanno predisposto per tutte le famiglie e che sta arrivando in questi giorni nelle case del comune, ci saranno tutte le indicazioni per come effettuare correttamente la raccolta.

Il Sindaco conclude: “Sui nostri canali di comunicazione cercheremo ogni settimana di spiegare come conferire ogni materiale, così da aiutare maggiormente ogni cittadino. Siamo certi che tutti insieme riusciremo davvero a fare la differenza, quella che ci aiuterà a migliorare il futuro di questo territorio”.