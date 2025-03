Arezzo, 28 marzo 2025 – Riapre l'edicola di Piazzolina nel centro storico di Bibbiena, grazie a un progetto pubblico-privato

A metà aprile riaprirà ufficialmente la piccola edicola in Piazzolina, nel centro storico di Bibbiena, grazie a un progetto che ha visto scendere in campo pubblico, privato e associazionismo.

A promuovere tutto il percorso, che ha portato a questa bella iniziativa, è stata l’associazione culturale Il Podestà rappresentata da Franca Biancucci e Stefano Brami, i quali si sono organizzati all’indomani della chiusura dell’edicola del centro storico insieme a altre persone come Marco Roselli e Roberto Frulloni, Presidente della casa editrice Fruska. A questi si sono aggiunti gli aiuti economici di una grande azienda del territorio e quelli del Comune di Bibbiena.

Un progetto pubblico privato che verrà portato avanti da volontari attivi dell’associazione stessa, dal vecchio proprietario e dalla stessa Fruska.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: "L’amministrazione ha voluto sostenere questo progetto per sostenere tutto il centro storico, visto il valore culturale di questa realtà e la sua centralità nel contesto del tessuto sociale. Il nostro grazie va all’azienda che ha reso possibile questa operazione, all’associazione Il Podestà, alla società Fruska, che si occuperanno della gestione dell’edicola. Un ringraziamento va anche a Michele, il proprietario dell’edicola, che continuerà a essere parte attiva di questo progetto. Senza questa grande collaborazione, tutto questo non sarebbe stato realizzabile. Le edicole sono spazi attivi di cultura, informazione e socialità. La bellezza di questa operazione sta poi nella sua coralità che ci mostra una Bibbiena unita e capace di reagire ai momenti di crisi”.

L’Edicola di Piazzolina è il nome che è stato scelto per riaprire lo storico locale che rimanda al senso di appartenenza dei bibbienesi ad uno dei luoghi simbolo del paese, dove ogni anno si tiene il momento più bello della tradizione della Mea.

Così in questa cordata di solidarietà e amicizia, sono stati definiti anche i turni di gestione: la gestione dell’edicola sarà in mano a Michele che coprirà il “turno” della mattina, occupandosi dei quotidiani e dei resi del giorno precedente. Riprenderà anche il suo consueto giro nei bar del paese a cui porterà ogni mattina i quotidiani. Il pomeriggio invece L’Edicola di Piazzolina sarà nelle mani dei volontari dell’associazione che si divideranno in una turnazione che vuole coprire le ore pomeridiane.

Stefano Brami de Il Podestà commenta: “L’obiettivo è quello di creare un luogo di socialità, di scambio culturale, di promozione e di informazione. Ci sarà un salotto letterario con la presentazione dei libri per esempio. Tutti possono contribuire a questo progetto, offrendosi come volontario per dedicare un po’ di tempo all’edicola per tenerla aperta, oppure per organizzare un evento culturale. Ma si può anche contribuire economicamente con una campagna di raccolta fondi”.