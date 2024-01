Restyling degli spazi scolastici, Piedibus e sportello di supporto digitale

Arezzo, 12 gennaio 2024 – Una forte intenzionalità rigeneratrice della scuola, è l’obiettivo primario del progetto “Laboratori in corso” cofinanziato dalla Regione Toscana con il bando 2023 per i contributi in ambito sociale. Il progetto, avviato nell’estate 2023, vede un ampio partenariato composto da ACB Social Inclusion aps, Circolo Baobab, Legambiente Circolo “Laura Conti”, Associazione Città delle Dame e Circolo Eureko, insieme a molte scuole aretine.

Introdurre pratiche e metodologie educative innovative, valorizzare le relazioni tra pari, rafforzare l’alleanza Scuola – famiglia e creare spazi formali e informali di incontro e scambio: il progetto Laboratori in corso vuole essere un cantiere di idee e opportunità per avvicinare le persone alla Scuola e rafforzare la cosiddetta “comunità educante” intorno a bambini e ragazzi.

Nei mesi estivi il progetto ha finanziato il restyling della scuola primaria SanteTani e della scuola media Cesalpino, a cura del Circolo Baobab, coinvolgendo bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e associazioni.

Il restyling della scuola Sante Tani non solo ha reso più bella e accogliente una delle storiche scuole del quartiere di Saione, ma ha anche offerto l’opportunità per introdurre elementi innovativi nell’approccio educativo; è stata infatti presentata come una delle buone pratiche innovative della rigenerazione urbana al congresso nazionale di Legambiente dedicato alla scuola e alla formazione.

L’inaugurazione della rinnovata scuola media Cesalpino è invece prevista per sabato 13 dicembre alle ore 11.

Attività di contatto con gruppi di ragazzi delle scuole superiori sono stati avviati da Circolo Eureko con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in due prossime iniziative sul tema della discriminazione e della non violenza.

Grazie a “Laboratori in corso”, Legambiente Circolo “Laura Conti” ha potuto ampliare ad altre scuole primarie, Gamurrini, Pio Borri, Masaccio e Sante Tani, l’attività del Piedibus: un modo innovativo, ecologico ed educativo di andare a scuola; un autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo accompagnati da due genitori volontari. Un modo per evitare ingorghi di auto nei pressi delle scuole, socializzare, fare attività fisica, imparare le regole della sicurezza stradale e guadagnare un po’ di indipendenza, per i più piccini.

Infine, il capofila ACB Social Inclusion ha attivato uno Sportello digitale scolastico, telefonico e in presenza, a sostegno delle famiglie degli alunni, con particolare attenzione alle persone straniere e a coloro che, non possedendo alcuna competenza digitale, si trovano in una situazione di disparità o addirittura esclusi dai servizi connessi alla frequenza scolastica (iscrizioni, registro elettronico, ecc), ma anche dai servizi utili alla conciliazione famiglia-lavoro e al sostegno degli alunni in difficoltà (pre/post scuola, corsi di potenziamento linguistico, certificazione DSA). Lo sportello è attivo ogni martedì e venerdì dalle 10 alle 12 presso la sede di ACB in via Eritrea 9 ad Arezzo o telefonando allo 05751820280.